Juventus | spunta il nome di Rasmus Ankersen
Un profilo internazionale La Juventus sta accelerando la ricerca di un nuovo direttore sportivo, con il nome di Rasmus Ankersen Spors, attualmente al Southampton, che emerge come candidato forte. 40enne danese con esperienza in Premier League, è apprezzato per la sua visione strategica e i successi nel talent scouting. Al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
