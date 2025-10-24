Juventus scelto il bomber del futuro | solo 1 gol quest’anno

Ha segnato meno di Vlahovic, che andrà via a zero Scelto il bomber della Juventus che verrà. Del futuro, del dopo Vlahovic che andrà via da Torino a parametro zero al termine di questa stagione. – Calciomercato.it È arrivato l’esito del sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers, in particolare a quelli di fede juventina all’indomani del ko col Real Madrid, abbiamo chiesto “chi terreste in bianconero per la prossima stagione?”. Quattro le opzioni sul tavolo: David, lo stesso Vlahovic, Openda e “Nessuno dei tre”. La meno votata, e c’era da aspettarselo, è stata quella rappresentata da Openda, tra i più criticati durante e dopo la sconfitta del Bernabeu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

