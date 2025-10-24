Juventus Pedullà Tudor non voleva Joao Mario

Le panchine di Joao Mario Alfredo Pedullà ha parlato della bocciatura tattica a cui è andato in contro Joao Mario nelle ultime uscite. Il portoghese, arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, non è stato schierato titolare nelle ultime partite. Tudor ha costantamente preferito mettere Pierre Kalulu L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pedullà “Tudor non voleva Joao Mario”

Scopri altri approfondimenti

Alfredo #Pedullà sul suo canale #Youtube ha analizzato Juventus-#Milan. Da Rafa #Leao incriminato a una #Juventus scialba - facebook.com Vai su Facebook

$JoaoMario sempre più lontano dal centro della $Juventus - X Vai su X

Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare" - Igor Tudor ha analizzato il risultato e la prestazione: “Meritavamo un gol. tuttomercatoweb.com scrive

Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Come scrive calciomercato.it

Juve, Pedullà: 'Contro l'Atalanta non ho capito cosa volesse fare Tudor' - Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha criticato senza tanti giri di parole le scelte fatte da Igor Tudor nella partita fra Juventus e Atalanta, pareggiata per il risultato di 1- Segnala it.blastingnews.com