Juventus | Ottolini smentisce le voci sul possibile ritorno
Nessuna chiamata da Torino Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha smentito le indiscrezioni su un suo possibile ritorno alla Juventus, da TuttoMercatoWeb:“Non ho ricevuto alcuna chiamata”, ha dichiarato in un’intervista a giornalisti, sottolineando la sua totale dedizione al club rossoblù. Ottolini, che ha lavorato alla Continassa fino al 2022, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Marco #Ottolini esce allo scoperto sulla #Juventus Accostato ai bianconeri come possibile nuovo direttore sportivo, al Secolo XIX ha risposto così ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO - X Vai su X
? Juventus, situazione attuale ds: Ottolini in stand-by ? https://www.calciostyle.it/serie-a/juventus-situazione-attuale-ds-ottolini-in-stand-by?fsp_sid=1491448 ? di Alessio Grossi - facebook.com Vai su Facebook
Ottolini: "Io alla Juve? Non ho ricevuto alcuna chiamata" - Intervistato da "Il Secolo XIX", Marco Ottolini, ds del Genoa, si sofferma a parlare delle voci che lo vorrebbero vicino al trasferimento alla Juventus: "Si parla di me come nuovo ... Scrive tuttojuve.com
Marco Ottolini vicino alla Juventus? Arriva la smentita del direttore sportivo del Genoa - Intervistato dal Secolo XIX, l'attuale direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato delle difficoltà della squadra ligure e dei possibili interventi nel mercato di gennaio. Riporta msn.com
Direttore sportivo Juventus, parla Ottolini. La mossa di Comolli - Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, intervistato dal Secolo XIX commenta così le voci che lo vorrebbero vicino al trasferimento alla Juventus: " Si parla di me come nuovo ds della Juve? Segnala msn.com