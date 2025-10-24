Nessuna chiamata da Torino Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha smentito le indiscrezioni su un suo possibile ritorno alla Juventus, da TuttoMercatoWeb:“Non ho ricevuto alcuna chiamata”, ha dichiarato in un’intervista a giornalisti, sottolineando la sua totale dedizione al club rossoblù. Ottolini, che ha lavorato alla Continassa fino al 2022, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ottolini smentisce le voci sul possibile ritorno