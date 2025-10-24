Juventus Next Gen Pontedera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida del Moccagatta dei bianconeri di Brambilla

Juventus Next Gen Pontedera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per l'11ª giornata di Serie C 202526. Obiettivo riscatto immediato. La Juventus Next Gen torna in campo domani pomeriggio con la ferma intenzione di ritrovare la vittoria. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla ospitano il Pontedera al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria nell'undicesima giornata del Girone B di Serie C. Dopo due KO, serve una svolta. L'appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre, alle ore 14:30. Per la Signora del futuro si tratta di una partita importante. La Next Gen arriva alla sfida con il dente avvelenato.

