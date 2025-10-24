Juventus Next Gen Pontedera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida del Moccagatta dei bianconeri di Brambilla

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Next Gen Pontedera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per l’11ª giornata di Serie C 202526. Obiettivo riscatto immediato. La Juventus Next Gen torna in campo domani pomeriggio con la ferma intenzione di ritrovare la vittoria. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla ospitano il Pontedera al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria nell’undicesima giornata del Girone B di Serie C. Dopo due KO, serve una svolta. L’appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre, alle ore 14:30. Per la Signora del futuro si tratta di una partita importante. La  Next Gen  arriva alla sfida con il dente avvelenato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen pontedera streaming live e diretta tv dove vederla la sfida del moccagatta dei bianconeri di brambilla

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pontedera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Moccagatta dei bianconeri di Brambilla

Scopri altri approfondimenti

juventus next gen pontederaJuventus Next Gen-Pontedera: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Juventus Next Gen e Pontedera, valida per l'11ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Si legge su tuttosport.com

juventus next gen pontederaJuventus Next Gen, Turicchia verso il Pontedera: 'Dobbiamo essere più maturi' - Le parole del terzino bianconero alla vigilia del match valido per l'11^ giornata di Serie C. Lo riporta ilbianconero.com

juventus next gen pontederaJuventus Next Gen-Pontedera: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Pontedera per l'undicesima giornata del Girone B di Serie C: formazioni, canale tv e copertura streaming. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Pontedera