Juventus | Luiz e Savona stelle del Nottingham
Una serata da ricordare Il Nottingham Forest ha conquistato la prima vittoria in Europa League in quasi 30 anni, battendo 2-0 il Porto al City Ground il 23 ottobre 2025. La squadra di Sean Dyche, al debutto dopo l’esonero di Ange Postecoglou, ha festeggiato con due rigori perfetti, e due L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Perché Douglas Luiz non è convocato per Psv-Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Douglas Luiz mvp Forest, Savona protagonista: in Europa brilla la ex Juve - Il brasiliano non segna ma in mezzo al campo si fa sentire, il terzino si guadagna il rigore poi segnato da Jesus che esulta alla Dragonball ... Come scrive tuttosport.com
Juventus, Savona ceduto al Nottingham Forest: è ufficiale - Dopo Tiago Djaló, la Juventus ha definito una nuova operazione in uscita, salutando Nicolò Savona. Segnala gianlucadimarzio.com
Savona dopo Douglas Luiz, tentativo Premier: la nuova offerta alla Juve - Date le difficoltà a piazzare Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, potrebbe essere Nicolò Savona il calciatore foriero delle risorse necessarie per incrementare il tesoretto da destinare poi ... Scrive tuttosport.com