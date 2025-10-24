Juventus Koopmeiners Mai schierato nella mia posizione

Koopmeiners e il problema della posizione Non è stato certo uno dei peggiori in campo nella sfida contro il Real Madrid, tantomeno si può dire d’aver assistito a una delle sue peggiori prestazioni. Soprattutto se si ricordano serate di gran lunga peggiori come il match col Villareal, dove non ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Koopmeiners “Mai schierato nella mia posizione”

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Koopmeiners sta davvero giocando fuori ruolo alla #Juventus? Il passato all'Atalanta lo smentisce - X Vai su X

"Questo non sono io" #Koopmeiners spiega le sue difficoltà alla #Juventus, è questione di ruolo - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Koopmeiners esce allo scoperto e gela Tudor! - Juventus, ha colto l'occasione per sottolineare alcuni aspetti del suo ... Come scrive fantamaster.it

Juventus, Koopmeiners allo scoperto: "Ho giocato in posizione non mia. Ho parlato con club e allenatore" - Il centrocampista olandese, dopo Real Madrid- Segnala msn.com

Pagina 2 | Koopmeiners, ora è il ruolo: "Non sono io! Ho giocato bene, poi troppo avanti. Parlato con la Juve" - Le parole del centrocampista olandese dopo l'ennesima prova deludente arrivata contro il Real Madrid: "L'ho detto anche a Tudor. Scrive tuttosport.com