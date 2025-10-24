Juventus il Real Madrid guarda a Di Gregorio per la porta

24 ott 2025

Il Real Madrid guarda a Di Gregorio per la porta Non è passata inosservata la grande prestazione di Michele Di Gregorio nell’ultima sfida di Champions League contro il Real Madrid. L’ex portiere del Monza è stato grande protagonista con una serie di parate dall’altissimo coefficente di difficoltà. I blancos, sebbene L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il real madrid guarda a di gregorio per la porta

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Real Madrid guarda a Di Gregorio per la porta

