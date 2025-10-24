Thierry Henry ha parlato ai microfoni della CBS dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus nella partita giocata Domeica al SInigaglia. Henry, ex stella di Arsenal e Juventus, è nella dirigenza del Como e assieme all’allenatore (nonchè ex compagno all’arsenal) Cèsc Fabrègas ha contribuito a costruire una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Henry “Questa non è la vera Juve”