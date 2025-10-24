Juventus Henry Questa non è la vera Juve
Thierry Henry ha parlato ai microfoni della CBS dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus nella partita giocata Domeica al SInigaglia. Henry, ex stella di Arsenal e Juventus, è nella dirigenza del Como e assieme all’allenatore (nonchè ex compagno all’arsenal) Cèsc Fabrègas ha contribuito a costruire una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Thierry #Henry molto critico con la #Juventus: "Lottare senza un'identità o una filosofia è difficile. Capisco che #Tudor sia arrivato da poco, tuttavia oggi nessuno aspetta nessuno: il club è la cosa più importante. Devi muoverti. Non è bello vedere giocare la #J
Henry a CBS: "Vedo una Juventus che non lotta, una squadra senza identità"