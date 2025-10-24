Juventus Gazzetta | non piacciono gli sfoghi di Tudor Il club pronto a intervenire sulla comunicazione del tecnico Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus (Gazzetta): non piacciono gli sfoghi di Tudor. Il club pronto a intervenire sulla comunicazione del tecnico dopo le ultime polemiche. Prima il  calendario. Poi il mercato del Como. Infine, le aspettative. In un climax ascendente di dichiarazioni polemiche, dirette e indirette, l ‘ultimo mese vissuto sulla panchina della Juventus da Igor Tudor è stato caratterizzato da diversi e rumorosi sfoghi. Quello andato in scena martedì a Madrid, però, ha sorpreso e infastidito l’ambiente juventino. Non solo per il palcoscenico, il “Bernabeu”, un tempio del calcio, o per il momento, la vigilia di una partita di Champions e di lusso contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus gazzetta non piacciono gli sfoghi di tudor il club pronto a intervenire sulla comunicazione del tecnico tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Juventus (Gazzetta): non piacciono gli sfoghi di Tudor. Il club pronto a intervenire sulla comunicazione del tecnico. Tutti i dettagli

News recenti che potrebbero piacerti

juventus gazzetta piacciono sfoghiJuventus, non piacciono Interviste e conferenze di Tudor: Gazzetta: "Il club chiede al tecnico di evitare altri sfoghi" - Dopo settimane di dichiarazioni pungenti e polemiche, Igor Tudor è tornato a far discutere con le parole pronunciate a Madrid, alla vigilia della sfida di Champions contro il Real. Segnala tuttojuve.com

juventus gazzetta piacciono sfoghiJuventus «fai la galattica!», l’analisi di Garlando su Gazzetta: ecco l’antidoto per la svolta bianconera contro il Real Madrid - », l’analisi di Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport verso la sfida di Champions League contro il Real Madrid Il Bernabéu non è un campo qualunque: con Mbappé, Vinicius ... Secondo juventusnews24.com

A Tudor servono risorse in mezzo per mantenere la stessa intensità. Piacciono Milinkovic-Savic e Kessié - Il centrocampo della Juve risponde alle richieste, ma per garantire lo stesso livello d'intensità nei prossimi mesi servono risorse. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Gazzetta Piacciono Sfoghi