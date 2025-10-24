Juventus Gazzetta | non piacciono gli sfoghi di Tudor Il club pronto a intervenire sulla comunicazione del tecnico Tutti i dettagli

Juventus (Gazzetta): non piacciono gli sfoghi di Tudor. Il club pronto a intervenire sulla comunicazione del tecnico dopo le ultime polemiche. Prima il calendario. Poi il mercato del Como. Infine, le aspettative. In un climax ascendente di dichiarazioni polemiche, dirette e indirette, l ‘ultimo mese vissuto sulla panchina della Juventus da Igor Tudor è stato caratterizzato da diversi e rumorosi sfoghi. Quello andato in scena martedì a Madrid, però, ha sorpreso e infastidito l’ambiente juventino. Non solo per il palcoscenico, il “Bernabeu”, un tempio del calcio, o per il momento, la vigilia di una partita di Champions e di lusso contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

