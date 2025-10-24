Juventus firma in arrivo per Tonali | accordo in chiusura

La Juventus continua a muoversi sul mercato con una strategia precisa: aggiungere esperienza e qualità in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i bianconeri hanno riallacciato i contatti con il Newcastle United per Sandro Tonali. Il club piemontese valuta la possibilità di riportarlo in Serie A con una formula sostenibile, tra prestito e diritto di riscatto. Contatti avviati con il Newcastle. L’indiscrezione arriva direttamente dal giornalista Nicolò Schira, che ha svelato un nuovo dialogo tra Juventus e Newcastle per discutere la situazione di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, attualmente squalificato fino a fine stagione per le note vicende legate alle scommesse sportive, rappresenta un obiettivo concreto per il club torinese in vista del 2026. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, firma in arrivo per Tonali: accordo in chiusura

