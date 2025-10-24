Juventus dove arriverà in Serie A? Marchisio ha un’idea ben precisa sulla griglia stagionale dei bianconeri ecco cosa ha detto

Juventus, dove arriverà in Serie A? Claudio Marchisio ha detto la sua sul piazzamento dei bianconeri in campionato. Le sue parole. Un campionato più equilibrato, ma forse meno scintillante. Una corsa alla Champions League mai così affollata e incerta. E una Juventus che si ritrova a lottare gomito a gomito con tante rivali, senza più la superiorità del passato. L’analisi di Claudio Marchisio sullo stato attuale della Serie A è lucida e non fa sconti. SERIE A – « Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Questo comporta ad avere difficolta a raggiungere il traguardo della Champions e la Juve rientra in questo gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, dove arriverà in Serie A? Marchisio ha un’idea ben precisa sulla “griglia” stagionale dei bianconeri, ecco cosa ha detto

