Juventus carenza di leader? Pensiero chiaro di Marchisio lo ha detto sul momento vissuto dai bianconeri

Juventus, carenza di leader? Claudio Marchisio ha parlato così del momento che stanno attraversando i bianconeri, in campo e fuori. Un vuoto di leadership, in campo e fuori. L'analisi di Claudio Marchisio sul momento difficile della Juventus è profonda e va oltre le questioni puramente tecniche. L'ex centrocampista bianconero ha individuato nella carenza di figure guida, a tutti i livelli, uno dei problemi strutturali che affliggono il club da anni. CARENZA DI LEADER – « Ci vuole del tempo, negli anni non sono mancati solo leader in campo ma anche fuori. I calciatori per essere sereni devono avere struttura sopra di loro.

