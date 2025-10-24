Juventus Armani | presentata la nuova divisa di rappresentanza stagionale L’annuncio ufficiale del club bianconero – FOTO

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Armani: presentata la nuova divisa di rappresentanza stagionale. L’annuncio ufficiale del club bianconero sui propri canali social. Il connubio tra  Juventus  e  Giorgio Armani, due eccellenze del Made in Italy riconosciute a livello globale, prosegue con successo. Dopo la firma della partnership strategica avvenuta la scorsa estate, che ha legato la  Vecchia Signora  alla celebre maison di moda per la fornitura delle divise formali, è arrivato il momento del primo, atteso, aggiornamento stagionale. Con l’arrivo dei mesi più freddi, la casa di moda milanese ha infatti disegnato e presentato il  nuovo look  che accompagnerà i giocatori bianconeri nei loro impegni ufficiali durante il periodo  autunno-inverno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus armani presentata la nuova divisa di rappresentanza stagionale l8217annuncio ufficiale del club bianconero 8211 foto

© Juventusnews24.com - Juventus Armani: presentata la nuova divisa di rappresentanza stagionale. L’annuncio ufficiale del club bianconero – FOTO

Scopri altri approfondimenti

juventus armani presentata nuovaSvelata la nuova divisa formale della Juventus disegnata da Armani - Questa estate, la Juventus ha siglato una partnership con Giorgio Armani che firmerà le divise dei bianconeri. Si legge su tuttojuve.com

La Juventus veste Giorgio Armani: nuova collaborazione fuori dal campo - Nelle prossime due stagioni, Giorgio Armani realizzerà degli abiti che saranno indossati dai calciatori della prima squadra della Juventus negli eventi ufficiali extra- Come scrive tuttosport.com

Giorgio Armani firma il nuovo formalwear della Juventus - È la prima volta che lo stilista, da anni legato al mondo dello sport, disegna i look ufficiali del club bianconero. Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Armani Presentata Nuova