Juventus Armani | presentata la nuova divisa di rappresentanza stagionale L’annuncio ufficiale del club bianconero – FOTO
Juventus Armani: presentata la nuova divisa di rappresentanza stagionale. L’annuncio ufficiale del club bianconero sui propri canali social. Il connubio tra Juventus e Giorgio Armani, due eccellenze del Made in Italy riconosciute a livello globale, prosegue con successo. Dopo la firma della partnership strategica avvenuta la scorsa estate, che ha legato la Vecchia Signora alla celebre maison di moda per la fornitura delle divise formali, è arrivato il momento del primo, atteso, aggiornamento stagionale. Con l’arrivo dei mesi più freddi, la casa di moda milanese ha infatti disegnato e presentato il nuovo look che accompagnerà i giocatori bianconeri nei loro impegni ufficiali durante il periodo autunno-inverno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
