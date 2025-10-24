Juventus a secco di vittorie nelle prime tre giornate di Champions | tre i precedenti nella storia dei bianconeri due sono recenti! Il dato

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, mai così male in Europa da oltre un decennio: dopo Madrid, è la quarta volta nella storia che i bianconeri non vincono nelle prime tre gare. Una sconfitta che fa male, non solo per il risultato in sé, ma perché certifica un avvio di Champions League da incubo, eguagliando un record negativo che non si vedeva da tempo. La  Juventus, cadendo per 1-0 al Santiago Bernabeu contro il  Real Madrid, ha infatti mancato l’appuntamento con la vittoria per la terza partita consecutiva nella massima competizione europea. Un dato allarmante, che proietta ombre pesantissime sul cammino della squadra di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus a secco di vittorie nelle prime tre giornate di champions tre i precedenti nella storia dei bianconeri due sono recenti il dato

© Juventusnews24.com - Juventus a secco di vittorie nelle prime tre giornate di Champions: tre i precedenti nella storia dei bianconeri, due sono recenti! Il dato

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus secco vittorie primeVITTORIE Real Madrid-Juventus 1-0: sette gare senza vittorie per Tudor - Decisiva la rete di Bellingham, ma la partita offre spunti importanti per analizzare la prestazione bianconera e le difficoltà attuali ... Scrive statoquotidiano.it

juventus secco vittorie primeReal Madrid-Juventus: dove vederla, formazioni e precedenti - Juventus 22 ottobre 2025: orario, canale TV, streaming, probabili formazioni, precedenti e statistiche del big match europeo. Si legge su lifestyleblog.it

juventus secco vittorie primeJuventus, in Champions tutto è ancora possibile - Il cammino europeo dei bianconeri non è iniziato nel migliore dei modi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Secco Vittorie Prime