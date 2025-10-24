Juventus a secco di vittorie nelle prime tre giornate di Champions | tre i precedenti nella storia dei bianconeri due sono recenti! Il dato
Juventus, mai così male in Europa da oltre un decennio: dopo Madrid, è la quarta volta nella storia che i bianconeri non vincono nelle prime tre gare. Una sconfitta che fa male, non solo per il risultato in sé, ma perché certifica un avvio di Champions League da incubo, eguagliando un record negativo che non si vedeva da tempo. La Juventus, cadendo per 1-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, ha infatti mancato l’appuntamento con la vittoria per la terza partita consecutiva nella massima competizione europea. Un dato allarmante, che proietta ombre pesantissime sul cammino della squadra di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
