Juve Torchia ag Rugani | Che orgoglio il rinnovo Daniele ora ha un grande sogno | ESCLUSIVO

L’agente di Rugani ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it: “Contro il Real Madrid sono venute fuori le caratteristiche principali di Daniele. Il rinnovo è un grande orgoglio” Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito un episodio di Juve Zone e l’ospite del giorno era Davide Torchia, storico agente di Daniele Rugani, fresco di rinnovo. Sul nuovo contratto si è espresso così il procuratore del difensore: “È una questione di grande orgoglio per Daniele e per noi. Anche perché è stato fatto a Ottobre, lontano dalla scadenza e con la Juve che aveva anche un’opzione a suo favore”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

