Juve Torchia ag Rugani | Che orgoglio il rinnovo Daniele ora ha un grande sogno | ESCLUSIVO
L’agente di Rugani ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it: “Contro il Real Madrid sono venute fuori le caratteristiche principali di Daniele. Il rinnovo è un grande orgoglio” Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito un episodio di Juve Zone e l’ospite del giorno era Davide Torchia, storico agente di Daniele Rugani, fresco di rinnovo. Sul nuovo contratto si è espresso così il procuratore del difensore: “È una questione di grande orgoglio per Daniele e per noi. Anche perché è stato fatto a Ottobre, lontano dalla scadenza e con la Juve che aveva anche un’opzione a suo favore”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Escl. L’agente di Daniele #Rugani (Davide Torchia) dopo il rinnovo fino al 2028 con la #Juventus: “Siamo molto contenti: è un grande onore che va oltre il lato economico. Il rinnovo rapprenda un riconoscimento per il presente e il futuro, ma anche una gran - X Vai su X
Calcio e mafia: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria Provvedimento della questura di Napoli, sequestro nei confronti della Juve Stabia, club che attualmente milita nel campionato di Serie B, disposto l'amministrazione controllata a causa di pres - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Torchia (ag. Rugani): “Che orgoglio il rinnovo. Daniele ora ha un grande sogno” | ESCLUSIVO - Davide Torchia, agente di Rugani, in esclusiva a Calciomercato. Lo riporta calciomercato.it
Rugani 2028, parla l'ag. Torchia: "Orgoglioso del rinnovo, per lui è una vera responsabilità di appartenenza. Apprezzato il lavoro della dirigenza" - Una storia abbastanza particolare quella del difensore bianconero che in estate sembrava quasi fuori dai piani e invece, ... Segnala tuttojuve.com
Ag. Rugani ribadisce: "Il rinnovo scelta totalmente della Juventus, siamo orgogliosi" - L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato anche ai microfoni di TMW dopo il rinnovo del difensore con il club bianconero: "È una scelta totalmente della Juventus. Scrive tuttojuve.com