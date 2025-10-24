Juve non solo Douglas Luiz | anche Savona si prende la scena col Nottingham Forest È stato decisivo in Europa League

Juve, non solo Douglas Luiz: anche Savona si prende la scena col Nottingham Forest. Ecco come è andata la sua partita. Settimana di coppe europee intensa, non solo in Champions League. Anche l’ Europa League ha regalato soddisfazioni ai colori italiani, in particolare grazie a Nicolò Savona. Il difensore, ceduto dal calciomercato Juve in estate, è stato uno dei protagonisti indiscussi nella vittoria del suo Nottingham Forest contro il Porto di Francesco Farioli. Il club inglese si è imposto per 2-0, un risultato maturato interamente grazie a due calci di rigore. Il secondo penalty, quello che ha chiuso i conti, è stato guadagnato proprio da Savona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

