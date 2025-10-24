Juve a secco di gol parla Marchisio | Problema generale non di singoli

Torino, 24 ottobre 2025 – Juve a secco di gol da tre partite, Milan, Como e Real, più la mezz’ora finale di Villareal. Il conto dice 304 minuti senza gonfiare la rete. Inoltre, le due sconfitte in fila hanno incrinato l’umore della piazza e la fiducia verso il tecnico Igor Tudor, che rivede gli spettri di Thiago Motta. Nel fine settimana i bianconeri chiudono la settimana da tre trasferte di fila contro la Lazio all’Olimpico, una partita in cui mostrare una netta e chiara inversione di tendenza. Del momento bianconero ha parlato l’ex Claudio Marchisio, che mercoledì era a bordo campo al Bernabeu per Amazon Prime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

