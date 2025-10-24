Juve 3 tra i bomber più prolifici in Europa nati dal 2000 in giù non bastano | le ultime partite certificano un dato 0 gol segnati ma diverse occasioni sciupate

di Fabio Zaccaria Juve, gli zero gol segnati nelle ultime 3 partite attivano l’allarme: eppure in rosa ci sono 3 attaccanti da oltre 400 reti in tre, i dati facevano sperare in ben altro avvio. Come si risolve il dilemma? L’analisi completa e la gestione di Tudor. Minuto 86 della partita di Champions League contro il Real Madrid: Gatti vede un corridoio illuminante per Openda, il belga si ritaglia lo spazio e scarica di prima per David. Quest’ultimo restituisce la palla al compagno d’attacco che però, con troppa fretta, calcia senza guardare e viene murato. La più grande chance della Juve sfuma così e i bianconeri tornano a casa con 0 punti, 0 gol segnati ancora e tanto rammarico per quanto visto in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, 3 tra i bomber più prolifici in Europa nati dal 2000 in giù non bastano: le ultime partite certificano un dato, 0 gol segnati ma diverse occasioni sciupate

Argomenti simili trattati di recente

L'uomo fidato di Comolli, il re dei numeri e la novità con l'occhio ai bomber: un set per il ds Juve - facebook.com Vai su Facebook

Franco Causio: "Per lo scudetto manca qualcosa, Vlahovic unico bomber della Juve" - X Vai su X

Pagina 3 | Pagelle Juve: Kalulu senza gamba, Conceicao a un piano dal tetto, Yildiz semaforo verde - Buona la prima per la Juve di Tudor che all'Allianz Stadium vince contro il Parma e porta a casa i primi tre punti in classifica. Segnala tuttosport.com

Juve, profondo rosso: 3 espulsioni nelle ultime sei di A. Il cartellino a Cambiaso è un sintomo - Il dato è questo: tre espulsioni dirette nelle ultime 6 giornate di Serie A, tra la prima di questa stagione e le cinque finali della precedente. Secondo gazzetta.it

Tudor dopo Villarreal-Juve: "I 3 dietro tengono in piedi la baracca in tutte le partite" - Lo svantaggio, il rischio di crollare, poi la rinascita e il Villarreal rovesciato in 7’ con due perle; quando la Juve pareva a un passo dall’aver compiuto l’impresa, ecco però la beffa, al 90’, ... sport.sky.it scrive