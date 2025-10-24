Jumanji Kirsten Dunst nostalgica di Robin Williams | Mi ha insegnato come trattare le persone

La star di Civil War ha ricordato il compianto collega con il quale recitò nel film di Joe Johnston del 1995 insieme a Bonnie Hunt. Ospite del The Drew Barrymore Show insieme a Channing Tatum, co-star in Roofman, Kirsten Dunst è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Jumanji nel 1995. L'attrice ha ricordato in particolare la star del film, Robin Williams, scomparsa undici anni fa e ciò che le lasciò quel periodo sul set del film di Joe Johnston. La nostalgia di Kirsten Dunst per Robin Williams "Mi ha lasciato una grande impressione per la sua grazia e per come trattava tutti" ha ricordato Dunst "E poi, oltre a questo, mi regalò il mio primo computer! Era così generoso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jumanji, Kirsten Dunst nostalgica di Robin Williams: "Mi ha insegnato come trattare le persone"

