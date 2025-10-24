Julian Alvarez rifiuta il rinnovo con l’Atletico Madrid? La risposta dell’agente | ESCLUSIVO
Aumentano le voci che vorrebbero il bomber argentino lontano da Madrid in vista della prossima stagione Sei gol nella Liga in nove partite, dietro solo a Kylian Mbappe, una in Champions League contro l’Eintracht Francoforte: è questo il ruolino di marcia, fino ad oggi, di Julian Alvarez. Il bomber è largamente il capocannoniere dell’Atletico Madrid, Sorloth è a quattro reti di distanza per intenderci, e le prestazioni che sta fornendo sono davvero di altissimo livello. Nel frattempo, però, nonostante un accordo che lo lega ai ‘colchoneros’ fino al 30 giugno 2030, dalla Spagna giungono voci di un rifiuto da parte de ‘El Arana’ alla proposta di prolungamento presentata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
