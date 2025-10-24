Jonathan Bazzi | Mondi interiori e Storia La chiave è nei tarocchi

La vertigine di un’ossessione, attacchi di panico e bisogno compulsivo di collezionarli, studiarli, averli. Poi un rapporto più maturo, profondo, strutturato, fino alla lectio magistralis che domenica lo vedrà protagonista al “ Festival del libro medievale e antico “ a Saluzzo, nel cuneese. È questo, in estrema sintesi, il rapporto che lega lo scrittore Jonathan Bazzi ai tarocchi, un mondo fatto di preconcetti, anche di cattivi maestri, ma in realtà con radici antiche, profonde, che trovano echi persino negli scritti di Petrarca (I Trionfi) o nelle opere di Ernst e Pollock. Bazzi: com’è nato questo rapporto quasi “carnale” coi tarocchi? "Li ho scoperti nella prima adolescenza, in modo casuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jonathan Bazzi: "Mondi interiori e Storia. La chiave è nei tarocchi"

