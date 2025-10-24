Jon Bon Jovi | Il Ritorno sul Palco dopo il Recupero della Voce

Mondouomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leggenda del rock Jon Bon Jovi si prepara a tornare protagonista della scena mondiale con il Forever Tour, che prenderà il via la prossima estate proprio dal tempio della musica: il Madison Square Garden di New York L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

jon bon jovi il ritorno sul palco dopo il recupero della voce

© Mondouomo.it - Jon Bon Jovi: Il Ritorno sul Palco dopo il Recupero della Voce.

Argomenti simili trattati di recente

jon bon jovi ritornoBon Jovi: annunciato il ritorno in tour nel 2026. Guarda il video con il concerto in livestream - Jon Bon Jovi: "Sono profondamente grato per la pazienza e il sostegno che ho ricevuto durante la mia convalescenza. Segnala virginradio.it

jon bon jovi ritornoI Bon Jovi tornano in tour: per ora la data più vicina è a Londra - Era aprile 2022 quando i Bon Jovi hanno portato a termine il loro ultimo tour, una breve serie di date in Nord America. Si legge su rockol.it

jon bon jovi ritornoI Bon Jovi tornano in tour nel 2026 dopo quattro anni di pausa - La band statunitense annuncia il tour per l'estate prossima dopo una lunga pausa; Jon Bon Jovi non vede l'ora: 'Grande gioia' ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Jon Bon Jovi Ritorno