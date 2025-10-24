A 71 anni John Malkovich diventa il nuovo volto di uno degli stilisti più influenti e originali del panorama contemporaneo, JW Anderson. Il celebre attore americano, due volte candidato agli Oscar, è stato scelto come protagonista della campagna Loafer Bag, confermando ancora una volta il gusto anticonvenzionale e raffinato del designer britannico. John Malkovich testimonial di JW Anderson. A immortalare Malkovich è stato il fotografo finlandese Heikki Kaski, mentre la direzione creativa porta, come sempre, la firma di Jonathan Anderson. Nelle immagini l’attore indossa maglioni dai colori vivaci, pantaloni dalle linee morbide e stivaletti glitterati, interpretando con la sua consueta ironia un’eleganza fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - John Malkovich a 71 anni è il nuovo volto di JW Anderson