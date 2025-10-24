Jessica Morlacchi verso il Festival di Sanremo 2026? Lei si sbilancia

Jessica Morlacchi, la rinascita di una voce: “Ho presentato più canzoni per Sanremo 2026”. La confessione. C’è chi al Festival di Sanremo sogna di arrivarci, e chi come Jessica Morlacchi lo ha già vissuto da protagonista, ma non smette di desiderare quel palco. Oggi, a distanza di oltre vent’anni dal trionfo con i Gazosa, l’artista romana è pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia: avrebbe infatti presentato diverse canzoni per l’edizione 2026 del Festival, con queste parole arriva l’ufficialità direttamente nello studio televisivo di Caterina Balivo, a La Volta Buona. Leggi anche Grande Fratello: Omer fa una rivelazione e conquista il pubblico Jessica Morlacchi è entrata nell’immaginario collettivo a soli tredici anni, quando vinse Sanremo Giovani 2001 con “ Stai con me (Forever) ”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

