Jesi occupa un appartamento | preso dai carabinieri con la refurtiva

Jesi (Ancona), 24 ottobre 2025- Trovato in un appartamento del centro occupato abusivamente con la refurtiva. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi nella giornata di ieri hanno denunciato, per violazione di domicilio aggravata e ricettazione, un 19enne nordafricano, senza fissa dimora e già gravato da precedenti di polizia. Durante il servizio perlustrativo, i militari hanno notato la forzatura del portone di ingresso di un’abitazione in via Spaldi, non abitata dal proprietario che risiede a Fano e che ha messo in vendita l’immobile di Jesi. Nel corso dell’ispezione dello stabile l’equipaggio si è imbattuto nello straniero, che aveva di fatto occupato l’abitazione all’interno della quale aveva anche creato un giaciglio per dormire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

