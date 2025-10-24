Jeep Wrangler 4xe rotte da un aggiornamento Stellantis ne richiama oltre 24 mila

È accaduto negli Stati Uniti, dove il gruppo ha dovuto richiamare migliaia di Wrangler 4xe prodotte dal 2023 al 2025. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Jeep Wrangler 4xe "rotte" da un aggiornamento. Stellantis ne richiama oltre 24 mila

