Jannik Sinner | Sono stato solido oggi hanno funzionato tutti i colpi
Jannik Sinner, accreditato della testa di serie numero 1, si è qualificato per le semifinali dell’ATP 500 di Vienna dopo aver battuto nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, numero 8 del seeding, con un duplice 6-4. Il numero 2 ATP ha parlato a caldo nella consueta intervista in campo a fine match. L’azzurro analizza il match disputato contro il kazako: “ Sono stato solido per tutta la partita, ho cercato di spingere sempre e di rimandare più palle possibili dall’altra parte e all’inizio del primo set ho avuto diverse occasioni per breakkare “. Il numero 1 del seeding è soddisfatto della prestazione offerta nel complesso in tutti i fondamentali: “ Sono molto contento per come ho giocato oggi, con Bublik non è mai facile e oggi hanno funzionato tutti i colpi, non solo il servizio “. 🔗 Leggi su Oasport.it
