Jannik Sinner non si accontenta | Ci sono dei momenti in cui potrei giocare meglio

Jannik Sinner ha vinto come da pronostico il derby italiano con Flavio Cobolli per 6-2 7-6 accedendo ai quarti di finale dell' ATP 500 di Vienna 2025, in cui troverà l'imprevedibile kazako Alexander Bublik. Il numero due al mondo conferma dunque le buone sensazioni del debutto in Austria e del recente Six Kings Slam di Riad, in attesa di affrontare test ancor più impegnativi nel percorso di avvicinamento verso le Finals di Torino. " Ci sono alcuni momenti in cui potrei giocare meglio. A volte potrei servire un po' meglio, rispondere un po' meglio. Nei tornei indoor, i primi colpi sono molto importanti.

