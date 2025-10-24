Jannik Sinner non lascia scampo a Bublik e troverà De Minaur in semifinale a Vienna

Jannik Sinner ai limiti della perfezione. Il n.2 del mondo si è imposto col punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 18 minuti di partita contro il kazako Alexander Bublik (n.16 del ranking) nei quarti di finale dell’ ATP500 di Vienna (Austria). Una prestazione di una solidità granitica di Jannik se si considera che l’azzurro ha concesso appena 5 punti a Bublik sui suoi turni di battuta (non facendolo mai arrivare a 30 in nessun game). La sua prima di servizio ha avuto un’efficienza del 91%, 80% con la seconda. Numeri spaventosi. Con questo risultato, dunque, ci sarà l’incrocio in semifinale contro l’australiano Alex de Minaur, che quest’oggi ha prevalso nella sfida contro Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner non lascia scampo a Bublik e troverà De Minaur in semifinale a Vienna

