Jannik Sinner Fabio Fognini a valanga sulla Davis | Almeno 100 volte

Liberoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni chiunque si è espresso sulla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la Coppa Davis. L'altoatesino si è giustificato sostenendo di aver vinto già le due edizioni precedenti e di aver bisogno di riposo per arrivare al meglio ai prossimi grandi appuntamenti: le Finals di Torino e l'Australian Open che si disputerà all'inizio del prossimo anno. In tanti però hanno accusato il numero due al mondo di pensare esclusivamente ai soldi e di voltare le spalle al Tricolore. A Fabio Fognini, in una delle sue Instagram stories, è stata chiesta un'opinione sull'ennesimo caso che riguarda Sinner. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner fabio fognini a valanga sulla davis almeno 100 volte

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Fabio Fognini a valanga sulla Davis: "Almeno 100 volte"

News recenti che potrebbero piacerti

jannik sinner fabio fogniniFognini drastico su Sinner: le parole che spiazzano sul no di Jannik alla Davis - Dimenticate le frecciatine sulla residenza a Montecarlo: Fabio Fognini è drastico su Jannik Sinner, le parole spiazzanti dello spezzino sul no alla Davis. Come scrive sport.virgilio.it

jannik sinner fabio fogniniFabio Fognini si esprime sul no alla Coppa Davis di Jannik Sinner: il suo post social - Come noto il tennista italiano, numero 2 del mondo, ha annunciato che quest'anno non giocherà la Coppa Davis. msn.com scrive

jannik sinner fabio fogniniFognini difende Sinner: «Scelta più che comprensibile» - Fabio Fognini, ex tennista italiano, ha espresso il suo punto di vista sulla mancata disponibilità di Jannik Sinner per la Coppa Davis 2025. Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Fabio Fognini