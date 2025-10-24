Jafar Panahi a Roma | il nuovo film e il Premio alla Carriera

(askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Jafar Panahi: il grande regista iraniano presenta al pubblico il suo nuovo film, Un semplice incidente, che ha ottenuto la Palma d’oro quest’anno a Cannes e che dal 6 novembre sarà nei cinema italiani. La Festa quest’anno ha assegnato a Panahi il Premio alla Carriera, che gli verrà consegnato da Giusepppe Tornatore mentre domani l’autore de Il palloncino bianco, Il cerchio, Gli orsi non esistono, Taxi Teheran terrà una Masterclass. Il nuovo film di Panahi Un semplice incidente. Panahi ha realizzato Un semplice incidente dopo essere uscito dalla prigione di Evin, dove è stato recluso dal luglio 2022 al febbraio 2023. 🔗 Leggi su Amica.it

