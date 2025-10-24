Jacopo Sol pubblica il video del nuovo brano Luci spente
Jacopo Sol torna oggi con il brano Luci spente, accompagnato dal videoclip con un profondo piano sequenza in bianco e nero. C’è un momento in cui le luci si spengono e si resta da soli, spogli dalle proprie difese, dalle inquietudini, dalle maschere. È in quel momento che nasce Luci spente ( Island Records ), in quello spazio sospeso tra il bisogno di proteggersi e la voglia di mostrarsi per ciò che si è davvero. Dopo l’esperienza ad Amici e a pochi mesi dal suo EP di debutto Dove Finiscono I Sogni, Jacopo Sol torna oggi con un brano che segna un nuovo inizio, umano prima ancora che artistico. Una ballad profonda ed emozionante, costruita insieme al pianista e compositore Emiliano Blangero. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
