Jacopo Sol pubblica il video del nuovo brano Luci spente

Jacopo Sol torna oggi con il brano Luci spente, accompagnato dal videoclip con un profondo piano sequenza in bianco e nero. C’è un momento in cui le luci si spengono e si resta da soli, spogli dalle proprie difese, dalle inquietudini, dalle maschere. È in quel momento che nasce Luci spente ( Island Records ), in quello spazio sospeso tra il bisogno di proteggersi e la voglia di mostrarsi per ciò che si è davvero. Dopo l’esperienza ad Amici e a pochi mesi dal suo EP di debutto Dove Finiscono I Sogni, Jacopo Sol torna oggi con un brano che segna un nuovo inizio, umano prima ancora che artistico. Una ballad profonda ed emozionante, costruita insieme al pianista e compositore Emiliano Blangero. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Jacopo Sol pubblica il video del nuovo brano Luci spente

Argomenti simili trattati di recente

La programmazione pubblica di Nessuno Escluso prosegue con “Strange Pianos, il concerto su strumenti rari dalla collezione dell’artista con Jacopo Mazzonelli @jacopomazzonelli e Eleonora Wegher @eleonorawegher Appuntamento Domenica 12 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Nicolò e Jacopo Sol dopo Amici fanno chiarezza sul loro rapporto/ Il video postato su Ig non lascia dubbi - Continua ad essere molto forte il legame tra Nicolò Filippucci e Jacopo Sol dopo Amici 24, i due postano un video e mettono a tacere ogni polemica. Da ilsussidiario.net

Jacopo Sol: “Sogno Irama e Damiano David. Con Francesca sto bene. Averla in un mio video? Magari...” - il suo nome d’arte si rifà al primo accordo che ha imparato a suonare con la chitarra quando era ancora bambino - Si legge su quotidiano.net

Amici 24, Nicolò e Jacopo Sol si ritrovano: i video della reunion che chiude le polemiche - I due cantanti, amatissimi dal pubblico, si ritrovano fuori dal talent show e si mostrano complici, tra pranzi, eventi e musica mettendo fine alle polemiche dei fan. Come scrive movieplayer.it