J-35 e F-35 la grande sfida tra le portaerei di Cina e Usa e i loro caccia

Il 22 settembre scorso, la PLAN (People’s Liberation Army Navy) ha mostrato del materiale fotografico e video di alcuni lanci e appontaggi di aeromobili dalla nuova portaerei Fujian. Le immagini mostrate riguardano il caccia J-15T, il velivolo imbarcato per AEW&C ( Airborne Early Warning & Control ) KJ-600, e il nuovo caccia J-35, definito dai cinesi “di quinta generazione”. La particolarità di questi test risiede nel sistema di lancio della portaerei: l’ EMALS ( Electro Magnetic Launch System ), ovvero un sistema per lanciare i velivoli imbarcati che sfrutta esclusivamente l’energia elettromagnetica per azionare le catapulte invece del vapore compresso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - J-35 e F-35, la grande sfida tra le portaerei di Cina e Usa e i loro caccia

