IUMAN lancia la collezione Travelwear A I 2025 | stile e comfort per l’uomo in movimento

La nuova linea Travelwear di IUMAN unisce eleganza e funzionalità: tute raffinate, maglieria tricot, cashmere e total look NO STIRO. Per l’AutunnoInverno 2025, IUMAN introduce la collezione Travelwear, pensata per accompagnare l’uomo moderno nei suoi spostamenti – reali e simbolici – tra casa, lavoro, tempo libero e viaggio. Una proposta versatile, trasversale e curata, costruita per offrire il massimo del comfort senza rinunciare allo stile a partire da camicie e giacche, fino a pantaloni dal design essenziale e dai tessuti performanti, pensati per muoversi con disinvoltura tra ambienti indoor e outdoor. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

