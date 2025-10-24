Italy Brick Expo a Roma la mostra Lego da record
Aprirà al pubblico sabato 25 e domenica 26 ottobre, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, Italy Brick Expo, la più grande esposizione Lego mai realizzata in Italia. Per la prima volta nel nostro Paese, oltre 100 maestri costruttori provenienti da tutto il mondo porteranno a Roma centinaia di creazioni originali realizzate con i celebri mattoncini: opere d’arte che spaziano dall’architettura al cinema, dalla storia alla fantasia. Tra i builder più attesi, Rocco J. Buttliere da Chicago, che presenterà la sua monumentale Spqr, ricostruzione in scala micro della Roma Imperiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
