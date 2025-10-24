Italia ultima in Europa per istruzione orientata al futuro | 49% degli studenti non si sente preparato mancano formazione sull’IA e competenze digitali

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia occupa l'ultima posizione tra Austria, Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito per un'istruzione orientata al futuro, secondo il Future of Education Report 2025 di GoStudent. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

italia ultima europa istruzioneL’Italia è ultima in Europa per spesa in istruzione, condannata a una società ingiusta e analfabeta - Ogni azione mirata a cambiare veramente il Paese non può che partire da qui. Si legge su thevision.com

italia ultima europa istruzioneVilla San Giovanni, tutto pronto per il seminario “Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia” - Il tema è tra i più attuali: “Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia”. Secondo strettoweb.com

In Italia un laureato su tre, investimenti per l'istruzione sotto la media. I dati Ocse - Il numero dei laureati in Italia è ancora troppo basso: tra quelli industrializzati, il nostro Paese è ultimo insieme al Messico con solo il 22% dei 25- Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Ultima Europa Istruzione