In una sera che avrebbe dovuto essere tranquilla, si è consumato un atto di indicibile crudeltà che ha lasciato un animale in condizioni disperate e ha scosso la coscienza di chi è stato costretto ad assistere. Un magnifico pastore tedesco di cinque anni, Bella, è stato sottoposto a una sofferenza inaudita, trascinato per chilometri, il corpo martoriato e sanguinante. Le sue zampe, ridotte a piaghe aperte, e i polpastrelli bruciati dall’attrito sull’asfalto, sono la tragica testimonianza di un gesto di insensibilità che ha varcato ogni limite. L’intervento provvidenziale di un cittadino ha interrotto l’orrore, portando alla luce la brutalità di un’azione che ora vedrà i responsabili rispondere penalmente per il maltrattamento e l’abbandono di questo dolcissimo animale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, trascina il cane per 6 km con la bici. La cucciola trovata così, terribile

