Italia picchia la moglie malata e la lascia in una pozza di sangue Incastrato così Video

È una storia di inaudita brutalità domestica quella che emerge, un racconto agghiacciante di violenza che ha scosso profondamente chi ne è venuto a conoscenza. Protagonista è un uomo di trentaquattro anni, noto alle forze dell’ordine, che con una ferocia indescrivibile ha aggredito e ferito gravemente la moglie trentunenne. La vittima, già provata da una cronica patologia e reduce da un recente intervento chirurgico, è stata colpita ripetutamente con schiaffi, calci e pugni. Le violenze, di una crudeltà inaudita, sono state immortalate da una telecamera di sorveglianza, che ha ripreso ogni istante della sua furia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

