Italia-Giappone oggi amichevole calcio femminile 2025 | orario canale tv programma streaming

Comincia un nuovo cammino. Oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 18:15 si gioca presso la cornice dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como Italia-Giappone, partita amichevole di calcio femminile che darà il via al nuovo cammino delle azzurre, proiettate verso le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027. Dopo l’ottimo Campionato Europeo, le ragazze di Andrea Soncin sono chiamate ad un ulteriore scattoin avanti. Non a caso in questo ciclo di incontri amichevoli, che proseguirà la prossima settimana con il Brasile e si estenderà anche nei prossimi mesi, le nostre portacolori si misureranno con avversarie extra europee: un modo intelligente per poter confrontarsi con un calcio diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone oggi, amichevole calcio femminile 2025: orario, canale tv, programma, streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ambasciata del Giappone in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Le mie più vive congratulazioni a @takaichi_sanae per la nomina a Primo Ministro del Giappone, la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia nipponica. Italia e Giappone condividono valori fondamentali come la libertà, la democrazia e la cooperazi - X Vai su X

Italia-Giappone oggi, amichevole calcio femminile 2025: orario, canale tv, programma, streaming - Oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 18:15 si gioca presso la cornice dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como Italia- Lo riporta oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Giappone, amichevole calcio femminile 2025: orario, programma, streaming - Venerdì 24 ottobre la Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Secondo oasport.it

Italia–Giappone femminile: data, orario, diretta TV e tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida di Como - L’Italia femminile sfida il Giappone il 24 ottobre 2025 a Como: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili protagoniste e analisi del match amichevole ... Riporta msn.com