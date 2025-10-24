Italia Giappone femminile 1-1 | pari in amichevole per le azzurre come hanno giocato le calciatrici della Juventus Women

Italia Giappone femminile 1-1: le azzurre di Andrea Soncin hanno pareggiato in amichevole, come han giocato le calciatrici della Juventus Women. Un nuovo ciclo è iniziato, con un pareggio che lascia buone indicazioni ma anche qualche rimpianto. L’ Italia Femminile riparte dopo lo storico quarto posto agli Europei e, nella prima amichevole verso i Mondiali 2027, impatta 1-1 contro il Giappone a Como. Un gol gioiello di Giada Greggi illude le Azzurre, raggiunte poi da Hasegawa. Greggi illude, Hasegawa risponde. Dopo un primo tempo in cui il Giappone ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, pur senza pungere, l’Italia di Andrea Soncin ha cambiato marcia nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

