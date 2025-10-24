Italia Giappone femminile 1-1 | pari in amichevole per le azzurre come hanno giocato le calciatrici della Juventus Women
Italia Giappone femminile 1-1: le azzurre di Andrea Soncin hanno pareggiato in amichevole, come han giocato le calciatrici della Juventus Women. Un nuovo ciclo è iniziato, con un pareggio che lascia buone indicazioni ma anche qualche rimpianto. L’ Italia Femminile riparte dopo lo storico quarto posto agli Europei e, nella prima amichevole verso i Mondiali 2027, impatta 1-1 contro il Giappone a Como. Un gol gioiello di Giada Greggi illude le Azzurre, raggiunte poi da Hasegawa. Greggi illude, Hasegawa risponde. Dopo un primo tempo in cui il Giappone ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, pur senza pungere, l’Italia di Andrea Soncin ha cambiato marcia nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calcio femminile, pari tra Italia e Giappone in amichevole a Como: Hasegawa risponde a Greggi - Calato il sipario a Como sull'amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Giappone. Si legge su oasport.it
LIVE Italia-Giappone 0-0, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: si parte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- Secondo oasport.it
Hasegawa replica al gol della Greggi: Italia, pari amichevole col Giappone - A Como le azzurre, in formazione rimaneggiata, non vanno oltre il pari, ma Soncin si dichiara soddisfatto: "Avremmo potuto fare meglio, ma prendiamo il buono di questa partita". Riporta msn.com