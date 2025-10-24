Italia capofila al mondo contro l’obesità | ecco cosa prevede la Legge Pella e perché è importante

L’Italia e? il primo Paese al mondo a riconoscere, per legge, l’obesita? come una «malattia progressiva e recidivante». Ma la cosiddetta “Legge Pella”, dal nome del deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta, non si limita al solo riconoscimento ma promuove anche la prevenzione, la cura, l’accesso dei pazienti alle terapie attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e nuove campagne di sensibilizzazione sociale per sviluppare un «corretto stile di alimentazione (.) nonché a favorire la pratica dell’attività fisica». Cosa prevede la norma I sei articoli della legge, dopo aver definito l’obesità una patologia cronica, consentono l’accesso dei pazienti obesi alle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza (Lea) erogati dal Ssn; il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità; l’istituzione di un apposito Osservatorio presso il ministero della Salute, incaricato tra l’altro della promozione e della coordinazione di campagne di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

