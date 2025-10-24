It – Welcome to Derry | tutto quello che sappiamo sulla serie prequel di It
It – Welcome to Derry è il prequel dei film di grande successo di Andy Muscietti tratti dai romanzi di Stephen King It e It Chapter Two, e dato che i lavori per la serie TV It sono già a buon punto su HBO Max, c’è già molto di cui discutere. I film e la storia di It sono ambientati nella città di Derry, nel Maine, che ogni 27 anni è tormentata da una presenza malvagia conosciuta come Pennywise. Pennywise è un clown demoniaco di origine extradimensionale, in grado di assumere una varietà di forme macabre. Pennywise si nutre della paura e il suo spuntino preferito sono i bambini, il che lo rende un avversario più che terrificante in It e It Chapter Two. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
