It | Welcome to Derry la comparsa di clown inquietanti nelle città di tutto il mondo annuncia l' arrivo su Sky

Guerrilla marketing da brividi per la serie in arrivo su Sky, e in streaming su NOW, dal 27 ottobre che verrà lanciata con tante iniziative a Lucca: Comics & Games 2025. Guerrilla marketing da manuale per il lancio di It: Welcome to Derry, la serie che amplia l'universo di It narrando le origini del clown Pennywise. E proprio l'orribile pagliaccio ha fatto la sua comparsa a sorpresa in varie città del globo, da Madrid a Los Angeles, dalla Turchia a Parigi, terrorizzando i passanti per promuovere la serie, il cui primo episodio sarà disponibile su Sky, e in streaming su NOW, a partire dal 27 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - It: Welcome to Derry, la comparsa di clown inquietanti nelle città di tutto il mondo annuncia l'arrivo su Sky

