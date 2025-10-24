Istituto zooprofilattico sotto accusa le spese della direttrice generale | Bancomat aziendale usato senza regole
Il bancomat aziendale usato “personalmente” e “senza regole”. È l'atto d'accusa del collegio di revisori dei conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia che chiede alla sua dirigente generale, Francesca Di Gaudio, di giustificare l'utilizzo - ritenuto non trasparente - della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
