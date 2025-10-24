Istigò a suicidarsi Andrea 19 anni | Non patteggia | pena troppo bassa
Esce col cappuccio della giacca tirato su e il volto coperto dal bavero. Accompagnato dal suo legale, lascia rapidamente il tribunale di Perugia, dove era arrivato con largo anticipo. C’era l’udienza davanti al gup, a cui era stata presentata la richiesta di patteggiamento a due anni e mezzo da scontare con lavori socialmente utili, per concludere la vicenda giudiziaria che vede il 18enne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero. Richiesta che il giudice, al termine dell’udienza, ha rigettato, rinviando al 6 novembre e ritenendo la condanna non proporzionata ai fatti compiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Perché Paolo si è tolto la vita prima di tornare a scuola? I genitori lamentano di aver sempre denunciato ai dirigenti scolastici atti di bullismo, ma dall’istituto smentiscono. La Procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. #chilhavisto?https://bit.ly/3QHX - X Vai su X
Andrea Prospero: Ha concordato il patteggiamento il diciottenne accusato di istigazione o aiuto al suicidio dello studente scomparso e ritrovato senza di vita. Il gip deciderà se potrà scontare due anni e mezzo di pena svolgendo lavori socialmente utili. Chi altr - facebook.com Vai su Facebook
Istigò a suicidarsi Andrea, 19 anni: "Non patteggia: pena troppo bassa" - Respinta dal gip la richiesta presentata dal diciottenne romano accusato di aver aiutato il ragazzo via web. lanazione.it scrive
Andrea Prospero, 19 anni, studente universitario di Lanciano scomparso a Perugia. Non si è presentato a pranzo con la sorella gemella - LANCIANO Un giovane studente universitario di Lanciano, che frequenta il primo anno di Informatica presso la facoltà di Perugia è scomparso dalla tarda mattinata di venerdì. Si legge su ilmessaggero.it
Andrea Prospero, lo sfogo di Mauro Corona: "Lavato il cervello, andava tirato fuori" - La storia di Andrea Prospero, lo studente universitario 19enne che è stato trovato privo di vita in una stanza presa in affitto nel centro storico di Perugia il 29 gennaio scorso e che sarebbe stato ... Come scrive iltempo.it