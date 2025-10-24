Esce col cappuccio della giacca tirato su e il volto coperto dal bavero. Accompagnato dal suo legale, lascia rapidamente il tribunale di Perugia, dove era arrivato con largo anticipo. C’era l’udienza davanti al gup, a cui era stata presentata la richiesta di patteggiamento a due anni e mezzo da scontare con lavori socialmente utili, per concludere la vicenda giudiziaria che vede il 18enne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero. Richiesta che il giudice, al termine dell’udienza, ha rigettato, rinviando al 6 novembre e ritenendo la condanna non proporzionata ai fatti compiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Istigò a suicidarsi Andrea, 19 anni: "Non patteggia: pena troppo bassa"