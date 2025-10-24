Istigazione al terrorismo e apologia Isis | un arresto nel Salento

Un uomo di Lizzanello, L.G, di 35 anni, è stato arrestato per istigazione al terrorismo. Ha operato la Digos di Lecce che dopo perquisizioni ha eseguito un?ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Istigazione al terrorismo e apologia Isis: un arresto nel Salento

