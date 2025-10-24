Israele Rubio incontra Netanyahu e recita la parte | Non c' è piano B oltre a quello di Trump Tel Aviv ha rispettato impegni ora Hamas si disarmi
Continua la facciata diplomatica della delegazione Usa in Israele dove oggi il segretario di Stato Usa Marco Rubio è stato accolto da Netanyahu. Sul tavolo, gli stessi temi, e quel fragilissimo accordo "di pace" che Rubio ancora si ostina a definire "storico" ed esclusivo "C'è molto lavoro da.
Il vicepresidente Usa ha definito il voto della Knesset per l'annessione del territorio palestinese contrario ai piani degli Stati Uniti. Vance ha parlato ai media prima di lasciare Israele, dove è arrivato invece Marco Rubio
#Tg2000, #23ottobre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #ReCarloIII #Vaticano #Ucraina #Kiev #Trump #Putin #Zelensky #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Rubio #Cisgiordania #Maduro #Venezuela #Manovra #Meloni #sanzioni #Libano #allertameteo #TV2
Israele-Palestina: West Bank, arriva da Rubio (Usa) il terzo schiaffo a Netanyahu - Palestina: West Bank, arriva da Rubio (Usa) il terzo schiaffo a Netanyahu" pubblicato il 24 Ottobre 2025 a firma di Fabio Scuto
Marco Rubio in Israele per attuare piano di pace per Gaza - Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio è arrivato in Israele con l'obiettivo di attuare il piano di pace in 20 punti del presidente Donald Trump per Gaza.
Rubio domani in Israele, venerdì vede Netanyahu - Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà domani in Israele: lo ha annunciato