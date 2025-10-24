Israele Rubio incontra Netanyahu e recita la parte | Non c' è piano B oltre a quello di Trump Tel Aviv ha rispettato impegni ora Hamas si disarmi

24 ott 2025

Continua la facciata diplomatica della delegazione Usa in Israele dove oggi il segretario di Stato Usa Marco Rubio è stato accolto da Netanyahu. Sul tavolo, gli stessi temi, e quel fragilissimo accordo "di pace" che Rubio ancora si ostina a definire "storico" ed esclusivo "C'è molto lavoro da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, Rubio incontra Netanyahu e recita la parte: "Non c'è piano B oltre a quello di Trump, Tel Aviv ha rispettato impegni, ora Hamas si disarmi"

