Israele no degli Usa all’annessione della Cisgiordania | Netanyahu ferma la legge
Vance: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
#Tg2000 - #Netanyhau ferma l'annessione della #Cisgiordania #23ottobre #Tv2000 #Knesset #Rubio #Vance #Israele #MedioOriente @tg2000it - X Vai su X
"La politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele". Lo ha detto il vicepresidente degli Usa J.D. Vance in Israele, come riporta Haaretz. Vance ha affermato di essere rimasto sconcertato dal voto della Knesset di ieri per l'annessione dell - facebook.com Vai su Facebook
"Israele non annetterà la Cisgiordania": gli Usa fermano Netanyahu e per la pace a Gaza impongono una nuova road map - Sarà una forza di sicurezza internazionale, ancora da costituire, a disarmare Hamas mentre si va verso una sostituzione della controversa Gaza Humanitarian Foundation ... Secondo today.it
Gaza, Trump: “Annettendo la Cisgiordania Israele perderebbe il sostegno degli USA”. E Netanyahu ordina sospensione iter legge - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata, ma poi Netanyahu blocca l'iter a seguito delle parole di Trump ... Da fanpage.it
Israele, il parlamento approva l'annessione della Cisgiordania. Netanyahu e gli Usa contrari - Un voto che imbarazza lo stesso Benjamin Netanyahu e che potrebbe rappresentare un problema non da poco per i rapporti con Washington. Da iltempo.it