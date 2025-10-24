Israele no degli Usa all’annessione della Cisgiordania | Netanyahu ferma la legge

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vance: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele no degli usa all8217annessione della cisgiordania netanyahu ferma la legge

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania | Netanyahu ferma la legge

Scopri altri approfondimenti

"Israele non annetterà la Cisgiordania": gli Usa fermano Netanyahu e per la pace a Gaza impongono una nuova road map - Sarà una forza di sicurezza internazionale, ancora da costituire, a disarmare Hamas mentre si va verso una sostituzione della controversa Gaza Humanitarian Foundation ... Secondo today.it

israele no usa all8217annessioneGaza, Trump: “Annettendo la Cisgiordania Israele perderebbe il sostegno degli USA”. E Netanyahu ordina sospensione iter legge - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata, ma poi Netanyahu blocca l'iter a seguito delle parole di Trump ... Da fanpage.it

israele no usa all8217annessioneIsraele, il parlamento approva l'annessione della Cisgiordania. Netanyahu e gli Usa contrari - Un voto che imbarazza lo stesso Benjamin Netanyahu e che potrebbe rappresentare un problema non da poco per i rapporti con Washington. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Israele No Usa All8217annessione