Israele la pena di morte per i palestinesi tra passato e presente | dal Mandato britannico alle proposte di Ben Gvir

L'intervento di ieri, il secondo in pochi giorni, con cui il ministro Itamar Ben Gvir ha rilanciato la richiesta di introdurre la pena di morte per i palestinesi, è l'ultimo tassello di una catena lunga un decennio nella politica israeliana. Israele ha attuato formalmente la pena di morte sol.

