L’intervento di ieri, il secondo in pochi giorni, con cui il ministro Itamar Ben Gvir ha rilanciato la richiesta di introdurre la pena di morte per i palestinesi, è l’ultimo tassello di una catena lunga un decennio nella politica israeliana. Israele ha attuato formalmente la pena di morte sol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, la pena di morte per i palestinesi tra passato e presente: dal Mandato britannico alle proposte di Ben Gvir

